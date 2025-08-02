ماذا يحدث للجسم عند المشي نصف ساعة يوميا؟

المشي لمدة 30 دقيقة أو أكثر يوميًا في معظم أيام الأسبوع يعد وسيلة رائعة لتحسين صحتك العامة أو الحفاظ عليها.

إذا لم تتمكن من تخصيص 30 دقيقة يوميًا، فتذكر أن المشي لمسافات قصيرة وبصورة متكررة قد يكون مفيدًا.

فوائد المشي يوميا

- يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، وجدت دراستان من جامعة إكستر أن المشي لمدة 15 دقيقة يمكن أن يُكبح الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، بل ويُقلل من كمية الشوكولاتة التي تتناولها في المواقف العصيبة، وتؤكد أحدث الأبحاث أن المشي يمكن أن يُقلل من الرغبة الشديدة في تناول مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة السكرية.

- يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، يعلم الباحثون بالفعل أن أي نوع من النشاط البدني يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، لكن دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للسرطان، ركزت على المشي، وجدت أن النساء اللواتي يمشين سبع ساعات أو أكثر أسبوعيًا كان لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14% مقارنةً بمن يمشين ثلاث ساعات أو أقل أسبوعيًا، كما أن المشي يوفر هذه الحماية حتى للنساء اللواتي لديهن عوامل خطر للإصابة بسرطان الثدي، مثل زيادة الوزن أو استخدام الهرمونات التكميلية.

- يُخفف آلام المفاصل، أظهرت العديد من الدراسات أن المشي يُخفف الألم المُرتبط بالتهاب المفاصل، بل إن المشي لمسافة تتراوح بين 8 و10 كيلومترات أسبوعيًا يُمكن أن يمنع تكوّن التهاب المفاصل من الأساس، يحمي المشي المفاصل، وخاصةً الركبتين والوركين، وهما الأكثر عُرضةً للإصابة بهشاشة العظام، من خلال تزييتها وتقوية العضلات التي تدعمها.



المصدر health.harvard