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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد العمال يطلق خطة لمواجهة الشائعات وإعداد كوادر نقابية للمستقبل

اجتماع شباب اتحاد عمال مصر
اجتماع شباب اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

عقدت سكرتارية الشباب باتحاد نقابات عمال مصر، اجتماعا موسعا برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث الرؤية المستقبلية للسكرتارية وتفعيل دورها التوعوي والمجتمعي والعمالي، مع التركيز على المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ناقش الاجتماع آليات تطوير أنشطة السكرتارية خلال الفترة المقبلة من خلال إطلاق حملات توعية موسعة على منصات التواصل الاجتماعي لنشر الوعي النقابي والمجتمعي بين الشباب والتعريف بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب إطلاق مبادرات مجتمعية تعزز دور شباب العمال في خدمة المجتمع وبيئة العمل.

كما تضمن الاجتماع بحث خطة لإعداد كوادر نقابية شبابية قادرة على التفاوض والاتصال الفعال وتمثيل العمال في مختلف المحافل بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في صناعة جيل واع من القيادات النقابية.

أكد الاجتماع أهمية تعزيز وعي الشباب بكيفية التصدي للشائعات وعدم التأثر بها من خلال التوعية المستمرة وتقديم المعلومة الصحيحة عبر القنوات الرسمية للاتحاد وحملاته الرقمية.

حضر الاجتماع كل من: محمد حنفي، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال ورئيس سكرتارية الشباب، بالإضافة إلى الأعضاء التنفيذيين للسكرتارية وهم أحمد الغنام ومحمد ربيع وبلال قنديل وإبراهيم حمودة، إلى جانب أعضاء السكرتارية من النقابات العامة.

وأكد عبد المنعم الجمل أن اتحاد العمال يراهن على وعي الشباب باعتباره خط الدفاع الأول ضد الشائعات والتحديات المجتمعية والعمالية.

وقال إن “شباب العمال هم ركيزة أساسية للحركة النقابية في مصر، ونعتمد عليهم في مواجهة الحملات السلبية والتصدي للشائعات والمشاركة الفعالة في كل الاستحقاقات الوطنية وعلى رأسها انتخابات مجلس الشيوخ”.

وأضاف رئيس اتحاد العمال أن الاتحاد مستمر في دعم كل المبادرات التي تخدم الشباب وتوسع دائرة الوعي النقابي.

من جانبه، أوضح محمد حنفي، أن سكرتارية الشباب تعمل على تنفيذ خطة شاملة تشمل حملات توعية ومبادرات مجتمعية وحملات رقمية على السوشيال ميديا، إلى جانب إعداد كوادر شبابية قادرة على التفاوض والاتصال الفعال والمساهمة في نشر الوعي بكيفية مواجهة الشائعات وعدم الانسياق وراءها بما يعزز دور الشباب في حماية الحركة النقابية والمجتمع.

واختتم الاجتماع بتأكيد استمرار التنسيق بين السكرتارية والنقابات العامة لإطلاق برامج تدريبية وحملات توعية شاملة تواكب توجهات الاتحاد في دعم العمال وتعزيز مشاركتهم النقابية والمجتمعية.

انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 اتحاد نقابات عمال مصر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشائعات عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد العمال

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