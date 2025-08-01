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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أبرزها الميزان .. أبراج لديها ذكاء اجتماعي

ابراج
ابراج
ريهام قدري

الذكاء الاجتماعي هو القدرة على فهم الناس والتعامل معهم بذكاء ولباقة، ويشمل مهارات مثل: قراءة المشاعر، حلّ الخلافات، التفاوض، وكسب القلوب.

 وفي عالم الأبراج، تُعتبر بعض الأبراج متميزة بشكل خاص في هذا النوع من الذكاء. إليك أكثر الأبراج التي تتمتع بذكاء اجتماعي مرتفع:

الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

ملك الدبلوماسية واللباقة
يجيد قراءة الأجواء والمواقف، ويعرف كيف يرضي جميع الأطراف.
محبوب اجتماعيًا ويبرع في التعامل مع الشخصيات المختلفة.

 الجوزاء (21 مايو – 20 يونيو)

ذكي بالكلام وسريع البديهة
يعرف كيف يدير الحوارات ويحول أي موقف لصالحه.
يتأقلم بسهولة مع أي مجموعة أو مكان جديد.

 الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

قائد بالفطرة ومحبوب من الجميع
يعرف كيف يجذب الانتباه ويترك أثرًا جيدًا.
واثق بنفسه ويملك قدرة كبيرة على التأثير على من حوله.

 الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

حساس ويفهم الناس بعمق
يملك تعاطفًا عاليًا ويشعر بالآخرين بسهولة.
يعرف كيف يُشعر من حوله بالراحة والثقة.

 القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

مرح ومحبوب جدًا
لديه حضور قوي وطاقة إيجابية تجذب الناس.
يجيد خلق أجواء مريحة وسلسة حتى في أصعب المواقف.

الميزان والجوزاء والأسد يتفوقون في الذكاء الاجتماعي من حيث التأثير والكاريزما والمهارات اللفظية، بينما الحوت والقوس يبرعون في التواصل العاطفي والتعاطف الحقيقي.

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