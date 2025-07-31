محمود الهباش: مصر ضحت كثيرا وخاضت الحروب من أجل فلسطين

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش إن هناك محاولات لتشويش الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأشاد مستشار الرئيس الفلسطيني بموقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية،" مضيفا: أبلغنا السفير المصري برام الله اعتزازنا بالدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية".

الدور التاريخي لمصر

وأكد على أن الدولة المصرية ضحت من أجل فلسطين وخاضت الحروب من أجلها، كما أن الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن إنكاره.

تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الاحتلال يريد إفراغ فلسطين من شعبها وهذا لن يحدث؛ مؤكدا على أنه على الأمة العربية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.