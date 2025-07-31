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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة يواجه كينيا غدا فى بطولة العالم

كرة السلة
كرة السلة
حسام الحارتي

تنطلق غدا الجمعة ،منافسات بطولة العالم على الكراسى المتحركة لكرة السلة رجال 3×3 ،التي تستضيفها جنوب افريقيا خلال الفترة من 29 يوليو الجاري الى ٤أغسطس ،حيث يلتقى فى العاشرة صباح غدا ، منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة رجال، مع نظيره كينيا فى اولى مبارياتة في بطولة العالم لكرة السلة ٣×٣، 
وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم رفقته كل من، منتخبات كينيا، والأمارات ،وانجلترا .


وتنطلق مباراة منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة أمام نظيره كينيا في تمام التاسعة صباحا بتوقيت جنوب افريقيا (العاشرة صباحا) بتوقيت القاهرة.


وبمناسبة مشاركة المنتخب الوطنى الأولى ببطولة IWBF World Open 3x3 لكرة السلة على الكراسي المتحركة، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة كراسي متحركة ،برئاسة مى زين الدين، عن بث مباشر حصري لحفل الافتتاح وجميع مباريات منتخب مصر عبر منصاته الرسمية، وذلك بالتعليق الصوتي باللغة العربية، ليكون الجمهور المصري والعربي على قلب الحدث لحظة بلحظة. 
ويأتى ذلك فى إطار تعاون رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسى المتحركة ( IWBF ) لزيادة قاعدة أنتظار اللعبة، ومساندة منتخبنا الوطنى في هذه المشاركة غير المسبوقة.

 
ويرأس البعثة عادل شريف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، ومدير البعثة المهندس عمرو صادق المدير التنفيذي لاتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة، تضم البعثة عددًا من أبرز اللاعبين في اللعبة، وهم أشرف أبو زيد محمد عمار، وتوبة نجدي محمود عيسى، ومجدي طلعت عبده عباس، ومحمد فرج جمعة عبد العزيز.


واستعد المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة – 3x3  ،أستعداداتة للمشاركة فى بطولة العالم ، تحت قيادة ايمن غنيم ،المدير الفنى ،وأحمد فاروق المدرب المساعد ،من خلال دخوله في معسكر تدريبي مغلق داخل مجمع  صالات حسن مصطفى الرياضي،وتضمن تدريبات ،صباحية ومسائية فى صالتي حسن مصطفى ،والشباب والرياضة فى أكتوبر.
ركز الجهاز الفنى خلالها على تحسين الجانب التكتيكي والمهارى والبدنى.


وكانت البعثة قد وصلت إلى مكان إقامة البطولة أول أمس ،حيث تم أستقبالها من قبل القائمين على تنظيم البطولة،وتم تسكين الفريق فى فندق الإقامة، ثم حضرعادل شريف، رئيس البعثة، والمهندس عمرو صادق مدير البعثة ،اجتماعا للجنة المنظمة تم خلاله،اعلان الخطوات التنظيمية،والتصنيف، والتعديلات التى تم إدخالها على مباريات البطولة ،كما تم عمل فوتو سيشن للاعبين  من قبل اللجنة المنظمة،كماأنتظم الفريق فى تدريبات صباحية ومسائية ،فى نفس الملعب التى ستقام علية المباريات .


وحرص مسئولى اتحاد كرة السلة على الكراسى المتحركة،برئاسة مى زين الدين ،رئيسة الاتحاد ،على التواصل اليوم مع رئيس ومدير البعثة للاطمئنان على توفير كل متطلبات اللاعبين وتذليل أى عقبة تقف أمام توفير كل متطلبات الاستعداد القوى لانطلاق مباريات البطولة.


وتأتى أهمية هذا الحدث كونه يمثل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطنى ،في أول بطولة عالمية مفتوحة بنظام 3x3 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة IWBF، والمقامة حاليا في صن سيتى، جنوب أفريقيا، خلال الفترة من 29 يوليو إلى  4 أغسطس.

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