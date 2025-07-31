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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجوموها يتألق في استعدادات ليفربول للموسم الجديد .. وهذه رسالته

نجوموها
نجوموها
حمزة شعيب

يواصل نادي ليفربول استعداداته المكثفة لانطلاق الموسم الكروي الجديد تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، حيث خاض الفريق أربع مباريات ودية حتى الآن ضمن جولته التحضيرية في آسيا.

وأبرز ما شهدته الجولة، تألق اللاعب الشاب ريو نجوموها، الذي لفت الأنظار خلال مباراة الفريق أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني، والتي انتهت بفوز "الريدز" بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل نجوموها أحد أهداف اللقاء.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، عبّر اللاعب عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه، قائلاً:
"كانت ليلة رائعة بالنسبة لي، تسجيل هدف بعد دخولي كبديل منحني دفعة معنوية كبيرة. لكن هذا مجرد بداية، لا يزال أمامي الكثير لأثبته."

وعن انسجامه مع زميله في الفريق آندي روبيرتسون، أوضح نجوموها:
"روبيرتسون لاعب مذهل، يساعدني كثيرًا على التطور، تعلمت منه الكثير وهو من أفضل من شغلوا مركز الظهير الأيسر في العالم."

وفيما يتعلق برسائل الدعم بعد تألقه مع الفريق، أشار إلى أن أسرته كانت السند الأهم له، قائلاً:
"أخي ووالدتي هما الأكثر قربًا مني. أعرف كم هما فخوران بما أقدمه، وهذا يمنحني الحافز لمواصلة العمل."

وفي رسالة تحمل الكثير من الطموح، كشف نجوموها عن هدفه المستقبلي قائلاً:
"أحلم بالفوز بالكرة الذهبية يومًا ما. أريد أن أكون أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأن أُخلد اسمي كأسطورة."

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستمرارية وتقديم الأفضل:
"رغم صغر سني، لا أريد الاكتفاء بما حققته، بل أتطلع دائماً لتحقيق المزيد وإثبات نفسي مع الفريق الأول."

ليفربول نجوموها روبيرتسون محمد صلاح

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