قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يدفع بخطة لتهجير فلسطينيي غزة.. وتفاهمات مع خمس دول لاستيعابهم
زوجة إبراهيم شيكا: كل من ظلمني خصيمي ليوم الدين.. ورفعت قضية لرب السماء
احذر هذه العادات.. تسبب لك حصوات الكلى دون أن تدري
سنن يوم الجمعة .. 11 وصية نبوية تدخلك الجنة وتفتح لك أبواب الخيرات
نائبة بالبرلمان الأوروبي: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة إيجابية ومرحب بها
ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا
رفع عدادات الكهرباء القديمة من الشقق في 10 حالات.. هل أنت منهم؟
أسماء المصابين والمتوفي في حفل محمد رمضان.. صور
تنسيق المرحلة الثانية للكليات الحكومية 2025 .. الموعد المنتظر
القصة الكاملة لحبس البلوجر داليا فؤاد بتهمة تعاطي المخدرات
دعاء يوم الجمعة المستجاب .. ردده حتى الغروب يُريح الصدر ويزيد الرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نائبة بالبرلمان الأوروبي: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة إيجابية ومرحب بها

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
هاني حسين

قالت نائبة بالبرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة العلاقات مع فلسطين لين بويلان، إنّ  الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة إيجابية ومرحب بها، لكن لا يمكن أن يكون بديلاً عن اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأوضحت أن الاعتراف بدولة في ظل قصف وقتل المدنيين لا يلبي جوهر العدالة، بل هو مجرد إجراء رمزي لا يوقف نزيف الدم.

وشددت خلال تصريحات مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته القانونية والأخلاقية، لا سيما أنه شريك تجاري كبير لإسرائيل: "يجب تعليق اتفاقية الشراكة التجارية فورًا، ووقف تمويل الأبحاث الإسرائيلية ضمن برامج مثل 'هورايزن'، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المستوطنين غير القانونيين العنيفين".

واستنكرت بويلان الازدواجية في المعايير الأوروبية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سارع في فرض العقوبات ضد روسيا، بينما يتعامل بتراخٍ ملحوظ مع إسرائيل رغم مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني.

وأرجعت ذلك إلى الماضي الاستعماري والعنصرية التي ما زالت تهيمن على السياسة الأوروبية، مضيفة أن حياة الفلسطينيين لا تُرى على قدم المساواة داخل المنظومة الغربية.

ودعت بويلان الشعوب الأوروبية إلى ممارسة الضغط على حكوماتهم من خلال التظاهر والدعوة لمقاطعة إسرائيل، مؤكدة أن القوة الشعبية هي من ستحقق العدالة وليس السياسيون، الذين وصفت كثيرًا منهم بأنهم يقفون في الجانب الخاطئ من التاريخ.

أوروبا الاتحاد الأوروبي فلسطين غزة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

اتخانقت مع مذيعة .. القبض على البلوجر أم مكة في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد رمضان

وفاة ومصابين في حفل محمد رمضان بعد انفجار الفاير شو أمام الجمهور

بكسب 120 ألف جنيه.. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

بكسب 120 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة أم مكة والمذيعة علا شوشة

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى سعر.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي

عيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة.. سعر الذهب يواصل الهبوط القاسي

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس

الأرصاد

بعد الموجة الحارقة.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا والأرصاد تحذر

ام مكة

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية 2025 بمديرية أمن البحيرة

ترشيحاتنا

موجات الاستهداف الإلكتروني

خبير أمني: مصر مستهدفة عبر موجات جديدة من الفبركة الرقمية المنظمة

غزة

خبير أمني: الإخوان يريدون تحميل مصر ثمن جرائم الاحتلال في غزة

محمد موسى

محمد موسى: الإخوان أداة استخباراتية لضرب استقرار مصر والمنطقة

بالصور

كايلا تخطف الأنظار في أول ظهور فني لها مع والدتها دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم وبنتها
دنيا سمير غانم وبنتها
دنيا سمير غانم وبنتها

مشروب الانتعاش الأول في الصيف.. عصير الليمون بالنعناع| فوائد لا تعد

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج
طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج
طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع المثلج

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

ام مكة
ام مكة
ام مكة

عشبة غير متوقعة تعالج النظر وارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد وصية أحمد عامر بحذف أغانيه.. رنا سماحة: لا يوجد نص صريح يحرم الغناء.. فيديو

ملاهي الطائف

لحظة مرعبة.. سقوط لعبة ملاهٍ بمدينة الطائف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد