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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام الدفعة الثالثة من برنامج “المرأة تقود في المحافظات”

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، فعاليات ختام البرنامج التدريبي “المرأة تقود في المحافظات” في دفعته الثالثة، والذي استضافته محافظة الغربية على مدار 17 يومًا بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن جهود الدولة لتأهيل كوادر نسائية شابة بمهارات القيادة الحديثة، ودعم تمكين المرأة في مختلف المواقع التنفيذية.

جهود محافظ الغربية 

 جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان القطان، مدير عام مكتب محافظ الغربية ومنسق البرنامج بالمحافظة، والدكتورة آية عبد السلام، ممثل الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفي كلمته خلال ختام البرنامج، ثمّن محافظ الغربية التعاون الوثيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، واصفًا إياها بأنها “منارة تطوير ومؤسسة وطنية رائدة تسهم بفاعلية في بناء قدرات الإنسان المصري وفق أحدث المعايير العلمية والمهنية”، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تضطلع بدور محوري في إعداد جيل جديد من الكفاءات المؤهلة للقيادة، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة في الجمهورية الجديدة.

دعم الأسر والعائلات 

كما حرص اللواء أشرف الجندي خلال الفعاليات على الاستماع إلى المتدربات، حيث أبدت المشاركات تجاربهن وانطباعاتهن عن البرنامج، واستعرضن ما اكتسبنه من مهارات ومعارف، كما طرحن عددًا من الأفكار والمقترحات التي تعكس وعيًا كبيرًا وفهمًا عميقًا لطبيعة العمل التنفيذي. وأشاد المحافظ بالمستوى الرفيع الذي ظهرت عليه المتدربات، مؤكدًا أن ما لمسه من وعي وإصرار وطموح بين المشاركات يُعزز القناعة بأن المرأة الغربية تملك كل المقومات لتولي أدوار ريادية في مختلف القطاعات.

وأكد محافظ الغربية أن المرأة تحظى بمكانة محورية في رؤية الدولة المصرية، مشددًا على أن المحافظة تضع ملف تمكين السيدات في مقدمة أولوياتها، ليس فقط كشعار، بل كممارسة عملية تتجسد في برامج ومبادرات تدريبية حقيقية، مثل برنامج “المرأة تقود”، الذي أثبتت نتائجه قدرته على تخريج صفوف ثانية وثالثة من القيادات النسائية المستنيرة والقادرة على التأثير.

وأشار إلى أن خريجات الدفعات السابقة من البرنامج قدمن نماذج ناجحة ومتميزة داخل الجهاز التنفيذي، ما يعكس جودة التدريب وفاعلية المنهجية التي تعتمد على التفاعل والمشاركة والتطبيق العملي، مؤكدًا أن نساء الغربية أثبتن على الدوام أنهن شريك فاعل في كل مسارات التنمية.

تعظيم دور المراة 

وأوضح الجندي أن البرنامج لا يقتصر على التأهيل النظري، بل يضم حزمة متكاملة من المحاضرات التطبيقية وورش العمل التفاعلية التي تركز على المهارات الشخصية والقيادية، بما يعزز جاهزية المتدربات لتولي مواقع المسؤولية، سواء داخل الجهاز الإداري للدولة أو في مختلف قطاعات العمل العام والخاص.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب وفريق عمل البرنامج، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى ثابتة نحو تمكين المرأة بوصفها ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، ومشدداً على أن محافظة الغربية ستظل داعمة ومؤمنة بقدرات بناتها، حريصة على الاستثمار في طاقاتهن وإتاحة الفرص أمامهن للمشاركة وصناعة الأثر.

اخبار محافظة الغربية تعظيم دور المراة تخريج الدفعة قيادات نسائية

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