وست هام يونايتد يعلن براءة باكيتا من تهم سوء السلوك بعد تحقيق استمر عامين

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، رسميًا، براءة لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا من كافة تهم سوء السلوك التي وُجهت إليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لتنتهي بذلك فصول قضية امتدت قرابة العامين وأثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

وتعود بداية القصة إلى أغسطس 2023، حين بدأ الاتحاد الإنجليزي تحقيقًا رسميًا مع باكيتا على خلفية مزاعم تتعلق بأنماط مراهنات مشبوهة مرتبطة بأدائه.

وفي مايو 2024، اتخذ الاتحاد خطوة متقدمة بإعلان اتهام اللاعب البرازيلي بالحصول المتعمد على إنذارات في أربع مباريات مختلفة، في مخالفة صريحة للمادة E5 من لوائح الاتحاد، وهو ما نفاه اللاعب جملة وتفصيلًا منذ اللحظة الأولى.

وفي بيان رسمي نُشر يوم الخميس على الموقع الإلكتروني للنادي، أكد وست هام أن "لجنة تنظيمية مستقلة برّأت لوكاس باكيتا من التهم المنسوبة إليه"، مشيرًا إلى أن النادي وقف بجانب لاعبه البرازيلي منذ بداية الأزمة وحتى صدور القرار النهائي.

وقالت كارين برادي، نائبة رئيس النادي: "سعداء بتبرئة لوكاس، لقد تمسك ببراءته منذ البداية. وقفنا بجانبه ودعمناه في كل خطوة، رغم الضغوط التي مر بها. وبكل فخر، استمر في تقديم أداء مميز داخل الملعب أسبوعًا بعد أسبوع، والآن نغلق هذه الصفحة".

أول تعليق من باكيتا بعد صدور القرار

أعرب لوكاس باكيتا عن امتنانه العميق لكل من دعمه، قائلاً: "منذ اليوم الأول، أكدت براءتي من هذه الاتهامات الخطيرة. لا يمكنني التحدث كثيرًا حاليًا، لكنني ممتن لله وأتطلع للعودة إلى كرة القدم بابتسامة على وجهي. شكرًا لزوجتي، لنادي وست هام، لجماهيرنا، ولعائلتي وأصدقائي وفريقي القانوني على كل الدعم".