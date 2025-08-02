خطير على المعدة والكلى.. احذر من التين الشوكي

تنتشر عربات التين الشوكي في الشوارع وهو فاكهة صيفية محببة للكبار والصغار وله العديد من الفوائد بخلاف طعمه اللذيذ، إلا أن أضرار التين الشوكي تجعلك تفكر جيداً قبل الإفراط في تناوله حيث له آثار جانبية سلبية على بعض الأشخاص و خاصة مرضى السكر .

نستعرض لكم في السطور التالية أضرار التين الشوكي و الفئات الممنوعة من تناول التين الشوكي بسبب أضراره و الآثار الجانبية لتناول التين الشوكي بحسب موقع WebMD ..



-قد يسبب الإصابة بالتلبك المعوى والتهاب القولون نظرًا لاحتوائه على نسبة بذور عالية، وهذه البذور لا يجرى هضمها وبالتالى تتجمع فى القولون وتؤدى لالتهاب القولون وحدوث تقلصات .