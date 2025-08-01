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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هبوط أول طائرة تركية في مطار حلب

طائرة تركية
طائرة تركية
محمود نوفل

 
شهد  مطار حلب الدولي بسوريا هبوط اول طائرة تركية .

وفي وقت سابق ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري ان رئيس الهيئة عمر الحصري التقي وفداً من الخطوط الجوية التركية

وضم الوفد  كلاً من إيرول شينول نائب رئيس الخطوط الجوية التركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال قبرص وعمر أصلان معاون المدير العام للخطوط الجوية التركية في سوريا وبمشاركة ليفنت كوتان نائب رئيس شركة THY-Opet

وبحث  اللقاء آفاق التعاون في مجال تزويد الطائرات بالوقود في مطاري دمشق وحلب الدوليين بما يسهم في دعم العمليات التشغيلية وتطوير خدمات التزود بالوقود وفق أعلى المعايير الفنية

كما استعرض اللقاء خطط الخطوط الجوية التركية المتعلقة بتسيير رحلاتها عبر المطارات السورية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.

سوريا تركيا طائرة تركية مطار حلب الخطوط الجوية التركية

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