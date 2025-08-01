هبوط أول طائرة تركية في مطار حلب



شهد مطار حلب الدولي بسوريا هبوط اول طائرة تركية .

وفي وقت سابق ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري ان رئيس الهيئة عمر الحصري التقي وفداً من الخطوط الجوية التركية

وضم الوفد كلاً من إيرول شينول نائب رئيس الخطوط الجوية التركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال قبرص وعمر أصلان معاون المدير العام للخطوط الجوية التركية في سوريا وبمشاركة ليفنت كوتان نائب رئيس شركة THY-Opet

وبحث اللقاء آفاق التعاون في مجال تزويد الطائرات بالوقود في مطاري دمشق وحلب الدوليين بما يسهم في دعم العمليات التشغيلية وتطوير خدمات التزود بالوقود وفق أعلى المعايير الفنية

كما استعرض اللقاء خطط الخطوط الجوية التركية المتعلقة بتسيير رحلاتها عبر المطارات السورية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة القادمة.