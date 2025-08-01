مجدي مرشد: التظاهر أمام السفارات مخطط إرهابي لتشويه جهود مصر في دعم فلسطين

أعرب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ، عن رفضه القاطع وإدانته البالغة للتظاهرة المشبوهة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، تحت شعارات ظاهرها التعاطف مع القضية الفلسطينية، وباطنها التحريض والتشكيك في ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد مرشد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال حجر الزاوية في دعم الحقوق الفلسطينية مشيرا إلى ان مصر تقدم كل الدعم الإنساني والسياسي للقضية الفلسطينية منذ عقود

ولفت إلى ان التظاهرات امام السفارات المصرين تأتي ضمن مخطط تقوده جماعات أرهابية لتشويه الدور التاريخيّ لمصر في دعم القضية الفلسطينية مشيرا إلى كل هذه التحركات تأتي برعاية الاحتلال لتقويض الجهود المصرية في غزة

وأكد ان مصر لم ولن تتخل عن القضية الفلسطينية التي تعتبر من ثوابت السياسة المصري منوها أن مصر تقود جهود غير مسبوقة لرفع الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع ومنع دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني موضحا ان مصر قدمت اكثر من ٧٠ ٪؜ من المساعدات في غزة .