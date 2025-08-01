محي إسماعيل: عملنا مسرح الـ 100 كرسي وكنت بنقي الجمهور زي الرز

حل الفنان القدير محي إسماعيل، ضيفا على “يحدث في مصر ”، من تقديم الإعلامي شريف عامر.

وقال محي إسماعيل في تصريحات تليفزيونية: “كنا عاملين مسرح اسمه مسرح الـ 100 كرسي، 100 بس اللي يدخلوا، كنا بنقيهم زي الرز، لأن جايز واحد جاي من الغيط أو الفلاحين.. اللي يجي المسرح يبقى عارف، هو رايح فين يلبس كويس ويتشيك، مش مسمط”.

واعتذر الفنان محي إسماعيل، عن حضور ندوة تكريمة في مهرجان القومي للمسرح المصري والذي من المقرر إقامتها في المجلس الأعلى للثقافة في الأوبرا المصرية اليوم ، حيث اعتذر عن الحضور لظروف خاصة.

يذكر أن كان قد تم تكريم الفنان محي إسماعيل في افتتاح مهرجان القومي للمسرح عن مسيرته الفنية.





