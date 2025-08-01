سفير مصر في باريس: توفير سبل الراحة للمواطنين بانتخابات الشيوخ

أكد السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ تسير بسلاسة وانتظام داخل مقار الاقتراع المخصصة للجالية المصرية، وذلك منذ فتح اللجان صباح اليوم.

وأوضح السفير، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز» أن السفارة المصرية في باريس، وكذلك القنصلية، بادرت منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بتنظيم إجراءات التصويت، بنشر كافة التعليمات والبيانات الخاصة بالانتخابات على الصفحات الرسمية، لضمان وصول المعلومة للمواطنين بسهولة.

وأضاف «علاء يوسف» أن لجان الاقتراع تم فتحها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت فرنسا، حيث بدأ توافد المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بيسر كبير بفضل الدعم الفني واللوجستي المقدم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار السفير إلى أنه بمجرد دخول المواطن إلى اللجنة، يتم التحقق من بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، ويتم تحديد دائرته الانتخابية، ومن ثم يحصل على ورقتين: واحدة لمرشحي الفردي وأخرى للقوائم، مؤكدًا أن التصويت يتم في خصوصية تامة خلف الستار.

ولفت «علاء يوسف» إلى حرص السفارة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين المصريين خلال العملية الانتخابية، بما يضمن تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في أجواء آمنة ومنظمة.