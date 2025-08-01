شهرة زائفة وثروة مشبوهة.. ضبط ربتي منزل نشرتا مقاطع فيديو خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ربتي منزل مقيمتان بالقاهرة والقليوبية لاتهامهم بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.

فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعتى محتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى ، والتشكيك فى مصادر ثرواتهما.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورتين (ربتى منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية).. وبمواجهتهما إعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.