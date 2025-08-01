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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التكريم لا يقاس بالمال.. ياسر صادق يرد علي محيي إسماعيل

محيي اسماعيل
محيي اسماعيل
يمنى عبد الظاهر

علق المخرج المسرحي ياسر صادق على تصريحات الفنان محيي إسماعيل التي انتقد فيها تكريمه ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح المصري، معتبرًا أن التكريم لا يليق به وأنه كان يستحق "قيمة مادية وتقديرًا أكبر".

وكتب صادق عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك:"يا سيدي.. المسرح هو من يمنح القيمة الحقيقية للممثل".

وأضاف:"تكريم الفنان من المهرجان القومي للمسرح شهادة كبيرة ووسام على صدر كل فنان، لأنه مهرجان رسمي تقيمه الدولة المصرية ممثلة في وزارة الثقافة، وهذه القيمة لا تُقدّر بثمن، فما قيمة المال إذا كنت بلا قيمة؟".

كان الفنان محيي إسماعيل قد أعرب عن استيائه من تكريمه ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح المصري، معتبرًا أن التكريم لم يكن على قدر تاريخه الفني الطويل.

وقال إسماعيل في تصريحات تلفزيونية خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "MBC مصر": "لم يعجبني تكريم المهرجان القومي للمسرح، لا الشكل ولا القيمة، أنا تعبت كثيرًا في حياتي الفنية، وأستحق شيئًا أكبر يليق بي".

وأضاف: “لا أمانع في الحصول على جائزة مالية، وأتمنى أن يكون التكريم بحجم جوائز عالمية مثل الأوسكار، لأنه من حقي أن أحصل على شيء له قيمة حقيقية وذكرى تليق بتاريخي”.

وتابع: “المسرح فن عظيم ومُرهق جدًا، ويجب على من يُكرّم الفنان أن يقدّر ما قدمه من جهد»، مؤكدًا أن التكريم من وجهة نظره يجب ألا يكون درعًا فقط، بل شيئًا ملموسًا وقيمًا”.

ياسر صادق محيي إسماعيل المهرجان القومي للمسرح المصري الإعلامي شريف عامر

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