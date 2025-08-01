محمد أبو العينين يكشف كواليس حصوله على جائزة أفضل رجل أعمال في إفريقيا

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أنه سعيد جدا بتكريمه كأفضل رجل صناعة في إفريقيا، مؤكدا أن رئيس جمهورية غانا هو من قدم له الجائزة مرتين منهما مرة في غانا ومرة في مصر.

أوضح وكيل مجلس النواب خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش ان اسمه محقق نجاحات في الخارج، ودعاه رئيس غانا للقائه في مكتبة دونا عن رجال الأعمال المشاركين في الفاعلية، لافتا إلى أن تكريمه كأفضل رجل أعمال هو تكريم للصناعة المصرية.



وتحدث عن جمعية أبو العينين الخيرية، وعن دورها في خدمة المجتمع، مشيدا بدور التحالف الوطني الذي جمع جهود الجمعيات الخيرية لتوصيل المساعدات الي الفقراء ومستحقيها في القرى والنجوع المصرية.

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الشواطيء المصرية فريدة واستثمار جيد، والاستثمار في مجال السياحة يدور عجلة الاقتصاد في مصر.



التصدير للخارج

وأضاف النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في حوار مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج ضيفي، المذاع عبر قناة الشرق، مساء اليوم الجمعة، أن السيراميك أعلى من الفن، وتحفة فنية في المنزل، والتصميم نفسه صناعة، وأنه يحب الشيء المميز الذي يوجد فيه فكر.

وتابع وكيل مجلس النواب :"جبت شريك أجنبي في العاشر من رمضان وطلبت بناء مصنع سراميك"، مستدركا أن اليوم أصبحت سيراميكا كليوباترا المدرسة التي يخرج منها العاملون في مجال السيراميك.

وأكمل: نصدر للخارج وإلى اليابان، والبورسلين الخاص بنا يطلب بالاسم في اليابان، والصناعة متطورة للغاية.