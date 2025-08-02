محافظ الوادي الجديد يبحث مع مدير الأمن الجديد الاستعداد لانتخابات الشيوخ

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بمقر مديرية الأمن، بحضور لفيف من القيادات الأمنية؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب.

حيث استعرض الموقف الأمني للمحافظة والاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ، ومتابعة التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية على مستوى المحافظة لخروج الانتخابات بأفضل صورة تنظيمية، كما تطرق اللقاء إلى جهود رجال الشرطة في تحقيق الانضباط الأمني والذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الشاملة، والحفاظ على ما حققته الدولة من مكتسبات، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ومثمنًا جهود رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن و وإرساء دعائم الاستقرار المجتمعي.