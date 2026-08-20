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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبورت تشيد بتألق حمزة عبد الكريم مع برشلونة وتحذره من تكرار سيناريو باو فيكتور

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

أشادت صحيفة «سبورت» الإسبانية بالمستوى اللافت الذي قدمه حمزة عبد الكريم، مهاجم برشلونة، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما أصبح أحد أبرز لاعبي الفريق الكتالوني في المباريات التحضيرية.

وواصل المهاجم المصري تألقه مع برشلونة، بعدما سجل هدفًا في شباك الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن بطولة كأس خوان جامبر، وانتهت بفوز الفريق الإسباني بنتيجة 2-1.

ورفض حمزة عبد الكريم الاحتفال بهدفه أمام فريقه السابق الأهلي، في لقطة حظيت باهتمام كبير عقب المباراة.

وأكدت «سبورت» أن فترات الإعداد عادة ما تشهد بروز عدد من اللاعبين الشباب، وكان حمزة عبد الكريم هو الاسم الأبرز في برشلونة هذا الصيف، بعدما سجل 4 أهداف خلال الفترة التحضيرية، ليصبح هداف الفريق بالتساوي مع لامين يامال الذي سجل العدد ذاته خلال إعداد الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن حمزة ظهر بصورة مميزة في الوقت الذي احتاج فيه برشلونة إلى مهاجم صريح، خاصة مع رحيل عدد من العناصر الهجومية وصعوبة التعاقد مع جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أن هانز فليك لا يزال يرغب في تدعيم مركز المهاجم قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، لكنه يضع المستوى الذي قدمه حمزة عبد الكريم في حساباته، خاصة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لشغل مركز المهاجم الصريح، رغم حاجته إلى المزيد من الخبرات.

وسلطت «سبورت» الضوء على قدرة حمزة على التواجد في المكان المناسب داخل منطقة الجزاء، وهو ما انعكس على سجله التهديفي خلال فترة الإعداد، بعدما سجل 4 أهداف، من بينها هدف من ركلة جزاء.

كما وصفت الصحيفة الأشهر الأخيرة في مسيرة حمزة عبد الكريم داخل برشلونة بأنها «مذهلة»، موضحة أن اللاعب انضم إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة من الأهلي في يناير الماضي، وشارك مع فريق تحت 19 عامًا، قبل أن يلفت الأنظار ويحصل على فرصة مع الفريق الأول.

وأضافت أن تألق اللاعب ساهم في دخوله حسابات منتخب مصر خلال الفترة الماضية، إلى جانب انتقاله بشكل نهائي إلى برشلونة بعقد يمتد حتى يونيو 2029.

وأشادت الصحيفة بقرار حمزة قطع عطلته الصيفية من أجل الاستفادة من الفرصة التي منحه إياها فليك والتواجد مع الفريق الأول، مؤكدة أن المدرب الألماني قدر كثيرًا رغبة اللاعب في إثبات نفسه.

ورغم الإشادة الكبيرة، وجهت «سبورت» تحذيرًا للمهاجم المصري، مؤكدة أن التألق خلال فترة الإعداد لا يضمن الاستمرار مع الفريق الأول طوال الموسم، مستشهدة بتجربة باو فيكتور الذي سجل 3 أهداف في 4 مباريات خلال إعداد برشلونة عام 2024، قبل أن يرحل وينضم إلى سبورتينج براجا.

كما أشارت إلى تجربة عثمان ديمبلي، الذي سجل 5 أهداف خلال 5 مباريات في فترة الإعداد لموسم 2022-2023، دون أن يضمن ذلك استمراره في تقديم المستوى ذاته خلال الموسم.

وتطرقت الصحيفة إلى ظروف فترة إعداد برشلونة، والتي شهدت غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم عناصر المنتخب الإسباني، بسبب حصولهم على راحة إضافية عقب مشاركاتهم الدولية.

وخاض برشلونة 5 مباريات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، سجل خلالها 14 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وتصدر حمزة عبد الكريم قائمة هدافي برشلونة في الفترة التحضيرية برصيد 4 أهداف، بينما سجل رافينها هدفين من ركلتي جزاء، وأحرز جيسي بيسيو هدفين أمام بازل، في الوقت الذي توزعت فيه بقية أهداف الفريق على نحو 9 لاعبين آخرين.

حمزة عبد الكريم برشلونة الدوري الإسباني

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