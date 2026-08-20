سنتكوم: حاملة الطائرات جورج واشنطن تصل إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تعبر بحر العرب، في إطار انتشار مقرر للقوات الأمريكية بالمنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية، في منشور عبر منصة "إكس"، أن مجموعة حاملة الطائرات "جورج واشنطن" تعمل في الشرق الأوسط ضمن انتشار مقرر، وذلك بعد وصولها إلى مسرح عمليات القيادة المركزية الأمريكية أمس الأربعاء.

وأضافت أن بحارة أمريكيين كانوا يعملون على سطح طيران الحاملة "جورج واشنطن" اليوم الخميس، أثناء عبورها بحر العرب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرك مجموعة حاملة الطائرات "جورج واشنطن" من منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تحل محل مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".