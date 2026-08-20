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قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً

قطع المياه
قطع المياه
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بأقطار ١٥٠ مم و٤٠٠ مم، والموازية لترعة الإخلاص، في المسافة الممتدة من شارع عثمان محرم حتى شارع المريوطية.

وتتطلب الأعمال قطع المياه لمدة ٦ ساعات، اعتبارًا من الساعة ١٢ منتصف ليل يوم الجمعة الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٦، وحتى صباح يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦، على أن يتم الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه فور الانتهاء منها.


وأوضحت الشركة أن أعمال قطع المياه تأتي لتنفيذ أعمال اللحامات الخاصة بخطوط الشوارع الجانبية، وهي: شارع ممدوح النجار، وشارع أبو بكر الصديق، وشارع الأنوار، وشارع فتحي همام، وشارع المهندس أشرف محمود، ومنطقة مدرسة المجد الخاصة، بأقطار ١٥٠ مم و١٠٠ مم، على خط قائم قطر ٣٠٠ مم بشارع ترعة الإخلاص.
وتشمل المناطق المتأثرة بقطع المياه من شارع عثمان محرم حتى شارع المحولات.
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال.
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك في المناطق المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين والمنشآت الخدمية لحين الانتهاء من الأعمال وعودة المياه إلى طبيعتها.

قطع المياه محافظة الجيزة شركة مياه الشرب بالجيزة

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