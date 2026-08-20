الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأميركي وصول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، ضمن انتشار عسكري مُقرر، لتبدأ مجموعة الحاملة العمل في المنطقة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن «جورج واشنطن» وصلت إلى مسرح عمليات القيادة المركزية، فيما ظهرت الحاملة أثناء عبورها بحر العرب.

ويأتي وصول الحاملة الجديدة لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي أمضت نحو 9 أشهر في المنطقة وشاركت في العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران.

ويعزز وصول «جورج واشنطن» الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية بالمنطقة، فيما تؤكد واشنطن أن انتشار الحاملة يأتي في إطار عملية تناوب مجدولة مسبقًا



