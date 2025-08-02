كل سنه وانت الحب .. مها الصغير تهنئ نجلها بعيد ميلاده

هنأت الإعلامية مها الصغير نجلها حمزة، احتفالًا بعيد ميلاده، من خلال نشر صورة جمعتهما معًا.

وشاركت مها الصغير الصورة مع نجلها عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي على انستجرام، معلقة: “كل سنة وأنت الحب”.

قرار الأعلى للإعلام بشأن مها الصغير

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي الإعلامية مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حيالها.

وأوضح المجلس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن قراره جاء عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وقال المجلس في البيان إنه برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرر، خلال اجتماعه الأخير، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأضاف المجلس أنه كذلك تقرر توجيه لفت نظر لفريق عمل برنامج «معكم منى الشاذلي» لعدم تحري الدقة خلال عمليات إعداد البرنامج، ما أدى إلى مخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.