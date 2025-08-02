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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دماء بالواحة.. عامل زراعي ينهي حياة أسرة كاملة في سيوة |القصة كاملة

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام
ايمن محمود

في قلب واحة سيوة  الهادئة بقلب الصحراء ، حيث يسكن النخيل وتتناثر ينابيع المياه العذبة، استيقظ الأهالي على جريمة بشعة لم تألفها أرض  الواحة.

شهدت الواحة مأساة بطلها عامل زراعي، وضحاياها أربعة من أسرة واحدة، كانوا  قبلها بايام يجلسون حول مائدة واحدة، ولكن  الطمع والغدر  انسى المتهم العشرة وكانوا هم المسيطرين على افكاره. 

فجر يوم الحادث لم يكن صباح عادياً، حين تلقى الأهالي صرخات مفجعة قادمة من إحدى المنازل البسيطة على أطراف الواحة. 

أسرع الجيران ليجدوا مشهداً لا يحتمل، الأب والأم وطفلتين غارقين فى دمائهم لفظوا انفاسهم الاخيرة بينما الناجى الوحيد وهو الابن يعانى من نزيف بالمخ وكسر بفقرات الرقبة.

الغريب ان القاتل لم يكن غريباً بل هو عامل زراعي معروف للعائلة، يعمل في مزارعهم منذ شهور، أصابته لحظة شيطانية دفعته لإنهاء حياة أربعة أبرياء، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن دافع الجريمة كان خلافًا على مستحقات مالية.

واستخدم الجاني آلة حادة وهاجم الأسرة في ساعات الفجر، بينما كانوا نائمين، دون رحمة أو تراجع.

كانت منطقة الشحايم بواحة سيوة، غرب محافظة مطروح، شهدت حادثًا مروعا يعد قيام شخص بإنهاء حياة 4 أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم  بالإضاف إلى إصابة شخص آخر في الواقعة.

كانت مباحث واحة سيوة قد تلقت اخطارا بمصرع 4 أشخاص واصابة خامس جميعهم من أسرة واحدة. 

وعلى الفور  انتقلت المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث  وتم تحرير المحضر اللازم.

وتم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى سيوة ووضعهم في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وتمكن ضباط قسم شرطة سيوة من  القبض على المتهم  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح واحة سيوة

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