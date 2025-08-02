الزمالك يتعاقد مع الكرواتية ماتيا ماجدتش بفريق للكرة الطائرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن إتمام التعاقد مع اللاعبة الكرواتية ماتيا ماجدتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" بالقلعة البيضاء، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد.

ووقعت اللاعبة عقود انضمامها إلى نادي الزمالك، بحضور نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، بعد التوصل إلى اتفاق كامل بشأن جميع بنود التعاقد.

وتجيد ماتيا اللعب في مركز 4، وتعد إضافة فنية قوية للفريق، بفضل ما تتمتع به من مهارات عالية وخبرات كبيرة في الملاعب الدولية.

وسبق للاعبة أن توجت بعدة بطولات عربية ودولية، من بينها بطولة الإمارات، وبطولة اليونان، وكأس السوبر القبرصي، وبطولة تايوان، إلى جانب البطولة العربية.

ويأتي هذا التعاقد في إطار سعي مجلس إدارة نادي الزمالك إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة بقوة على كافة البطولات والألقاب خلال الموسم المقبل.