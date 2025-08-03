محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمواطنين ويستمع لمطالبهم

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً مع المواطنين عقب أدائه صلاة العشاء، أمس ، بمسجد الشافعي بحي السلخانة بمدينة الخارجة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مطالب الأهالي وتعزيز دور المساجد في خدمة المجتمع، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ بعدد من التوصيات، أبرزها:

▪️ تفعيل مبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، وتشكيل لجان متخصصة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأوقاف.

▪️ تكليف مركز الخارجة بالتنسيق مع الكهرباء بإعداد مقايسة تقديرية لتركيب عداد إنارة لمسجد الشافعي.

▪️ تفعيل صناديق "واستبقوا الخيرات" بالمساجد، على أن تُستخدم حصيلتها في تغطية مصروفات التشغيل والصيانة، وتغطية استهلاك الكهرباء.

▪️ دراسة تخصيص قطعة أرض لجمعية "أسرة رسالة" بحي السبط الشرقي ، لإنشاء مقر للجمعية، مع مراعاة الالتزام بالمدة المحددة ، وسحب الأرض حال عدم استغلالها.

▪️ توجيه مديرية الطرق بالانتهاء من أعمال رصف شوارع حي جنوب المروة والسلخانة، إلى جانب رصف شارع المسجد بدءً من الطريق الرئيسي مرورًا بالمسجد.

▪️ التنسيق مع قطاع الري لمتابعة أعمال صيانة بئر (٢٨) بمنطقة عين السلام وضمان تشغيله بصورة منتظمة لخدمة المنطقة.