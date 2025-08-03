أخبار جنوب سيناء: عودة ظاهرة انحسار مياه البحر بالطور.. و«مستقبل وطن» يُهدي 7 مواطنين رحلة عمرة

شهدت محافظة جنوب سيناء العديد من الأحداث و الفعاليات خلال الـ 24 ساعة الماضية أبرزها عودة ظاهرة انحسار مياه البحر علي الشواطئ في طور سيناء .. ومن ناحية أخرى أهدى حزب مستقبل وطن 7 مواطنين رحلة عمرة

وإليكم تفاصيل الأخبار ..

عادت مرة أخري ظاهرة انحسار مياه البحر عن شواطئ طور سيناء لعدة امتار رغم انخفاض درجة الحرارة والرياح و الأمواج لتكشف عن الشعاب المرجانية المتحجرة منذ مئات السنين والكائنات الحية الفقارية واللافقارية وخاصة علي

الجبيل كاشفة عن جمال شواطئ جنوب سيناء وظاهرة طبيعية تتميز بها سواحل أرض الفيروز.

وقد رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري بالصور والفيديو مشاهد من هذه الظاهرة التي عادت مُجددًا لشواطئ الجبيل بطور سيناء.

وكانت وصلت ظاهرة انحسار مياه البحر لحدود قصوى على شواطئ جنوب سيناء وخاصة بشواطئ محمية راس محمد وطور سيناء ودهب الأسبوع الماضي لدرجة ظهور الشعاب المرجانية المتحجرة والكائنات الحية الفقارية.

وقال عبد العزيز أحمد مرشد سياحي بيئي في جنوب سيناء إنه وقت انحسار مياه البحر تظهر الكائنات الحية الفقارية ومنها الكابوريا الكموني وتجذب الظاهرة السيّاح. لمشاهدة الظاهرة ورؤية الكائنات الحية وقت انخفاض مياه البحر وخاصة في منطقة المانجروف.

كما كانت الظاهرة أكثر وضوح علي شواطئ مدينة دهب في مناطق الزرنوق اللايت هوس حيث ظهرت مساحات خضراء وشهاب مرجانيه وكائنات بحرية وقواقع بحرية.

وفي طور سيناء كانت ظاهرة انحسار مياه البحر حاضرة فى منطقة الجبيل وخاصة وقت الغروب وظهرت الشعاب المرجانية المتحجرة.

و من جانبه اكد وليد حسن مدير محميات جنوب سيناء أن ظاهرة انحسار مياه البحر وحركة المد والجزر تتغير كل 6 ساعات حيث يوجد حركتين للمد و حركتين للجزر مشيرا الي انها مرتبطة بحركة القمر والرياح والمجموعة الشمسية مشيرا الي أن الكائنات الحية لا تتاثر بهذة الظاهرة مع وكذلك الشعاب المرجانية وأوضح حسن ان تتاثر الشواطئ بهذه الظاهرة حسب درجة الميل وسرعة الرياح لكن سرعان ما تعود الي طبيعتها.

وفي سياق آخر وفي أجواء من الفرح قدم النائب مجدي بيومي، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، التهنئة للفائزين برحلات العمرة التي نظمها الحزب لأبناء المحافظة.

ويُذكر أن الإعلان عن الفائزين تم خلال فعالية "وطن واحد" في شهر رمضان الماضي، كجزء من أنشطة الحزب المجتمعية والدينية التي تستهدف تعزيز الروابط مع المواطنين وخدمتهم.

وقد تم تنسيق الرحلة من خلال محمد جبر، أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، والذي رافق الفائزين حتى وصولهم إلى مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة، حتي مغادرة الوفد من مطار القاهرة الدولي في إطار حرص الحزب على متابعة التفاصيل التنظيمية وتقديم الدعم الكامل.

و قال النائب مجدي بيومي "أننا نسعى في حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء إلى دعم المواطن في كل مناحي الحياة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الديني أو الخدمي، وسنواصل هذه المبادرات التي تُرسخ مبدأ التكافل وتعكس انتماءنا الحقيقي لهذا الوطن". موجهاً الشكر والتقدير للسادة نواب الحزب و كذا أمين ريادة الأعمال بالمحافظة حنا رمسيس علي دعمهم لإدخال الفرحة علي قلوب الفائزين.

من جانبه أعرب محمد جبر، أمين العمل الجماهيري بمحافظة جنوب سيناء، عن سعادته الغامرة بتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أن الحزب يسعى دائمًا لإدخال البهجة على قلوب المواطنين من خلال مبادرات واقعية تمس احتياجاتهم الروحية والاجتماعية.

وكان في استقبال الوفد بمدينة طور سيناء قبل المغادرة دعاء حمدي، أمينة ذوي الإعاقة بالمحافظة، والتي أعربت عن سعادتها بتنظيم الحزب لهذه المبادرة الطيبة.