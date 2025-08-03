زيلنيسكي يقيل اثنين من كبار المسؤولين على خلفية الفساد في شراء الطائرات بدون طيار

أصدر الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما يقضي بطرد اثنين من كبار المسؤولين الإقليميين على خلفية الفساد في شراء الطائرات بدون طيار.

ووفقا لتقارير إعلامية ؛ فقد تم طرد سيرجي جايداي من منصب إدارة منطقة موكاتشيفو الواقعة في مقاطعة ما وراء الكربات، وأندريه يورتشينكو من منصب رئيس الإدارة العسكرية لمدينة روبيجانسكي.

وبالأمس ؛ فقد تم اعتقال نائب في البرلمان الأوكراني بتهمة المشاركة في مخطط فساد واسع النطاق يتضمن شراء طائرات بدون طيار ومعدات الحرب الإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية بأسعار مبالغ فيها؛ ومعه في القضية تم توجيه التهمة لرؤساء الإدارات العسكرية المحلية وبعض العسكريين.

