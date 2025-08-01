الرئيس الروسي: المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المحادثات مع أوكرانيا أحرزت تقدما ملموسا والدليل عودة المئات إلى وطنهم، وقد اتفقنا مع أوكرانيا على إمكانية إجراء مفاوضات بعيدا عن الكاميرات وفي أجواء هادئة، وأن الجانب الأوكراني أبدى موقفا إيجابيا بشكل عام من مسألة تشكيل مجموعات العمل.

أهداف روسيا دون تغيير

وأضاف"بوتين" فى تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن المحادثات مع أوكرانيا لم تتوقف ونتوقع استمرارها، وأن رغم المحادثات مع أوكرانيا تبقى أهداف روسيا دون تغيير، ومن المنطقي الحديث عن أمن روسيا وأوكرانيا في سياق الأمن الأوروبي الشامل.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي إن روسيا استخدمت أكثر من 3800 طائرة مسيرة ونحو 260 صاروخا لمهاجمة أوكرانيا خلال شهر يوليو.

عدد الضحايا جراء الضربة الروسية

وتجاوز عدد الضحايا جراء الضربة الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، 26 قتيلاً، بينهم ثلاثة أطفال، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية، في حصيلةٍ جديدة بعد انتشال عشر جثث إضافية من تحت أنقاض مبنى سكني في منطقة سفياتوشينسكي بالمدينة.