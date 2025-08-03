رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية ببذل كل الجهود للدفاع عن حقوق وكرامة المصريين بالخارج

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن ملف المصريين بالخارج يحظى باهتمام وأولوية واضحة لدي القيادة السياسية، حيث يولي الرئيس السيسي اهتماما بالغا بأبناء الوطن بالخارج والداخل.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته بمؤتمر المصريين بالخارج، أن الرئيس السيسي يوجه بضرورة يذل كل الجهود للدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم بالخارج والاستجابة لمطالبهم، وتقديم مختلف التيسيرات.

واسترسل: نسعى دائما لتعزيز روابطهم مع أرض الوطن، وهنا يبرز دور وزارة الخارجية في التواصل المستمر مع المصريين بالخارج وتيسير الخدمات وإطلاق المبادرات التي تخدمهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشدد على أن الدولة تقدر الدور الوطني الذي يجسده المصريون بالخارج، حيث ضربوا أروع الأمثال في الوطنية والانتماء من خلال استمرار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.