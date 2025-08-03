أبرز مباريات اليوم الأحد 3-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة المغرب ضد أنجولا فى أمم أفريقيا للمحليين.

مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة



كينيا X الكونغو الديمقراطية – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS 6

المغرب X أنجولا – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS 6

مدغشقر X موريتانيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS 6

مواعيد مباريات ودية



توتنهام هوتسبير X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2 ظهرا

أياكس X موناكو – الساعة 3 عصرا

ليستر سيتي X فيورنتينا – الساعة 5 مساء

نابولي X بريست – الساعة 8 مساء

بورتو X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء

جيرونا X وولفرهامبتون – الساعة 9 مساء

بورنموث X وست هام – الساعة 9 مساء.