أبرز مباريات اليوم الأحد 3-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة المغرب ضد أنجولا فى أمم أفريقيا للمحليين.
مواعيد مباريات أمم أفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة
كينيا X الكونغو الديمقراطية – الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS 6
المغرب X أنجولا – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS 6
مدغشقر X موريتانيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN SPORTS 6
مواعيد مباريات ودية
توتنهام هوتسبير X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2 ظهرا
أياكس X موناكو – الساعة 3 عصرا
ليستر سيتي X فيورنتينا – الساعة 5 مساء
نابولي X بريست – الساعة 8 مساء
بورتو X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء
جيرونا X وولفرهامبتون – الساعة 9 مساء
بورنموث X وست هام – الساعة 9 مساء.