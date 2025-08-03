اتحاد الكرة يوزع الكرة الرسمية PUMA على الأندية لتعزيز المسابقات المصرية

في إطار سعيه المستمر لتطوير المسابقات المحلية وتعزيز قيمتها التجارية، قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتوزيع 2600 كرة قدم من شركة PUMA على أندية القسم الأول والثاني والثالث، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتُعد كرة PUMA هي الكرة الرسمية المعتمدة لمباريات المسابقات المصرية بموجب اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد و شركة بوما العالمية ، والتي تهدف إلى توحيد الكرة المستخدمة في مختلف المسابقات المحلية، بما يحقق مزيدًا من العدالة الفنية ويرفع من جودة الأداء داخل المستطيل الأخضر.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم حرصه على توفير كافة سبل الدعم للأندية والعمل على تطوير منظومة الكرة المصرية من خلال التعاون مع الشركاء الرسميين وتطبيق أفضل المعايير التنظيمية والفنية