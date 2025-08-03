نصف مليون جنيه خسائر حريق مركب صيد بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في مركب صيد بمدينة عزبة البرج التابعة لمحافظة دمياط، .

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بدمياط، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى مراكب الصيد بعد حصولها على تصريح الأبرار خارج السواحل إلا أن طاقم المركب فوجيء بنشوب الحريق .

وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية التي سيطرت على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وأفادت التحريات الأولية، أن الحريق أسفر عن احتراق الموتور وتندة المركب، فيما قدرت الخسائر المادية بنصف مليون جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعه للعرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.