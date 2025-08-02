استعراضات مبهجة بمهرجان صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة

انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان "صيف بلدنا" بمحافظة دمياط، والذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

وشهد الافتتاح إقامة عروض فنية بمنطقة اللسان الجديدة برأس البر،وشاركت فرقتا كفر الشيخ والأنفوشي للفنون الشعبية بباقات تراثية متنوعة تعكس الموروث الفني من بيئاتهم المحلية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدمت فرقة كفر الشيخ باقة من الاستعراضات الفنية، بدأت بفقرة "غزل فلاحي"، تلتها رقصة "عرب الحامول" المستوحاة من الحياة البدوية والزراعية في براري المدينة. وشمل العرض فقرة مستوحاة من الموروث الديني لزيارة مقام سيدي إبراهيم الدسوقي، ورقصة "التنورة"، وغيرها، واختتمت الفقرات بمشهد احتفالي بعنوان "أفراح الحصاد".

كما قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات المستوحاة من البيئة السكندرية، من بينها: رقصة التنورة، رقصة الحجالة، الفلكلور الصعيدي، ورقصة الحصان.

وعلى المسرح الرومانى بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، شاركت فرقة أوبرا عربى، بفقرات ماميزة منها "الليلة الكبيرة، ميمى وفيفى، القرموطى، الشوكلاته، ياللى تملى. توت توت، بكيزة وزغلول، أبو على، معانا ريال" .

وقد شهد الافتتاح مجموعة من الورش التفاعلية للأطفال، تضمنت ورشة رسم على الوجه، وورشة تلوين الخزف، كما تم توزيع نسخ مجانية من مجلة "قطر الندى" على الأطفال.

تنفذ عروض المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإداراتها التابعة، وبمشاركة 23 فرقة فنية من مختلف المحافظات، من بينها:

فرقة الأقصر، الوادي الجديد، المنيا، قنا، مطروح، بني سويف، طنطا، بورسعيد، الغردقة، أبو قير، مصطفى كامل، كورال الجيزة، الأنفوشي (للفنون الشعبية، الإيقاعات الشرقية، الموسيقى العربية، الأطفال)، أطفال أوبرا عربي، كورال التذوق، وفرقة دمياط للدراما الحركية.

وتقدم عروض المهرجان بمحافظة دمياط في كل من رأس البر ودمياط الجديدة ويستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، ويصاحبه برنامج ثقافي وفني متنوع يشمل ورش الحكي الشعبي، معارض كتب، وفعاليات تفاعلية للأطفال.