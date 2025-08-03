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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول زبدة الفول السوداني قبل النوم؟

زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني
هاجر هانئ

زبدة الفول السوداني، من أساسيات المنزل، وهي تُقدم فوائد غذائية لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، وتناول ملعقة منها قبل النوم قد يُعزز النوم بشكل أفضل بفضل التربتوفان والمغنيسيوم، اللذين يُهدئان الأعصاب ويُحسّنان جودة النوم.

كما تُساعد الدهون الصحية في زبدة الفول السوداني على استقرار مستويات السكر في الدم، مما قد يمنع الاستيقاظ ليلاً.

زبدة الفول السوداني، كريمية، بنكهة الجوز، ولذيذة، عنصر أساسي في كل منزل، ويحبها الكثيرون، تُعدّ زبدة الفول السوداني من المواد الغذائية الشائعة، ويُستمتع بها لمذاقها اللذيذ وقوامها الفريد، كما أنها مغذية حتى لو لم تكن مُسببة للحساسية، فهي مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية، يُستمتع بها عادةً كطبقة على الخبز أو مع شرائح التفاح.

فوائد تناول زبدة الفول السوداني

مصدر جيد للبروتين النباتي، إذا لم يكن مسببا للحساسية.

منخفضة الكربوهيدرات.

تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة للقلب.

غنية بمضادات الأكسدة التي تُقلل الالتهابات، يُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويُشعرك بالشبع لفترة أطول.

طريقة زبدة الفول السوداني

ماذا يحدث عندما تأكل ملعقة من زبدة الفول السوداني قبل النوم؟

تناول زبدة الفول السوداني قبل النوم يُساعدك على النوم بشكل أفضل، أشار الدكتور كونال سود، الحاصل على شهادتي البورد، والممارس في جيرمانتاون بولاية ماريلاند، إلى أن هذه العادة لها تأثير مُهدئ على الدماغ، وقال في فيديو نُشر على إنستغرام: "لماذا تُساعد زبدة الفول السوداني قبل النوم على النوم؟ هناك سببان. تحتوي زبدة الفول السوداني على التربتوفان ، وهو مُحفّز للسيروتونين، والذي يُمكن أن يكون له تأثير مُهدئ على الدماغ".

زبدة الفول السوداني تُوفر أيضًا نومًا هانئًا. ولكن كيف؟ قال: "تحتوي زبدة الفول السوداني أيضًا على المغنيسيوم، الذي يُساعد على الاسترخاء ويُحسّن جودة نومك"، إنها متعة لذيذة لنوم هانئ.

وأضاف الطبيب أن تناول زبدة الفول السوداني قبل النوم قد يمنع الاستيقاظ بين عشية وضحاها دون سبب، وأضاف الدكتور سود: "كما أنها غنية بالدهون الصحية، التي تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، وذلك عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ويعود سبب استيقاظك ليلًا أحيانًا إلى الارتفاع المفاجئ والانخفاض المفاجئ لمستوى السكر في الدم".

وأضاف الدكتور سود أيضًا أنه على الرغم من أن تناول زبدة الفول السوداني قبل النوم قد يكون له فوائد عديدة، إلا أنها بالتأكيد لا تناسب الجميع.

المصدر: timesofindia.

.فوائد زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني فوائد تناول زبدة الفول السوداني النوم المغنيسيوم الدهون الصحية الكربوهيدرات

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