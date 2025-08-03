عبر ألعاب الأطفال وبدعم خارجي.. كواليس أخطر مخططات الإخوان الإرهابية

أكد ماهر فرغلي، خبير الجماعات المتطرفة، أن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، ذكر في كتابه "الدعوة والداعية"، الذي يضم الكثير من مذكراته، أنه كان قريبًا جدًا من اليهود خلال رحلته من محافظة البحيرة.

وأشار "فرغلي "، إلى مقال "سيد قطب"، المفكر الإخواني البارز والمنظّر الأساسي لفكر الجماعة المتشدد، بعنوان "لماذا صرت ماسونيًا"، موضحًا علاقة دعاة جماعة الإخوان باليهود منذ القدم.

تمويل خارجي للإخوان

وأضاف خبير الجماعات المتطرفة، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج" مساء جديد"، المذاع على قناة" المحور"، أن العديد من قادة الإخوان ،ارتبطوا بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، بهدف تفكيك المنطقة.

"حسم" امتداد للإخوان باسم جديد

وتحدث "فرغلي "عن جماعة "حسم"، مؤكدًا أنها امتداد لجماعة الإخوان ولكن تحت اسم مغاير للاختباء وراءه، مضيفًا أن أحد قادة الجماعة، وهو مجدي شلش، له فيديو متداول يتحدث فيه عن كيفية تسليح تلك الجماعة، التي ترفع شعار "سلميتنا أقوى من الرصاص".

اللعب بين السياسة والسلاح

وأوضح خبير الجماعات المتطرفة ،أن دور هذه الجماعة هو اللعب بين السياسة والسلاح، فإما أن يستخدموا السياسة أو السلاح لتحقيق أهدافهم.

يحيى موسى وتجهيزات الاغتيال

وعلق "فرغلي" على يحيى موسى، الذي كان مستشارًا لوزير الصحة خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحًا أنه كان يعمل معيدًا بالجامعة، ثم هرب خارج مصر بعد سقوط حكم الإخوان، وبدأ في تجنيد بعض الشباب لاغتيال النائب العام هشام بركات.

رسائل مشفرة عبر ألعاب الأطفال

وتابع أن بعض عناصر الإخوان كانوا يتواصلون عبر ألعاب الأطفال الإلكترونية، وتمكنت أجهزة المخابرات المصرية من التوصل إليهم وكشف مخططاتهم.