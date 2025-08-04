طرق للحصول على 8 ساعات نوم كل ليلة.. تعرف عليها

اكتشف الأطباء الآن علاقةً مُقلقةً بين قلة النوم ليلةً واحدةً وتأثيراتٍ سلبيةٍ خطيرةٍ على صحتك، وقد أظهرت دراسةٌ نُشرت في مجلة علم المناعة وجودَ روابطَ مُقلقةٍ بين الجهاز المناعي وقلة النوم. ووفقًا لهذه الدراسة، يُمكن لقلة النوم ليلةً واحدةً أن تُؤثّر سلبًا على صحتك بشكلٍ خطيرٍ للغاية، ويُشير ذلك إلى أنه حتى لو كنتَ تعتقد أنك تحصل على قسطٍ كافٍ من النوم في يومٍ عادي، فإن ليلةً واحدةً فقط من الحرمان من النوم المُتقطّع قد تُؤثّر سلبًا على جسمك.

8 طرقٍ لضمان حصولك على 8 ساعاتٍ من النوم كل ليلة

إنشاء جدول نوم ثابت

لكل شيء روتينه الخاص، لذا عليك الالتزام بمواعيد نومك واستيقاظك يوميًا، حتى في أيام الأسبوع، هذا يُساعد على تنظيم دورة نومك واستيقاظك الطبيعية.

إنشاء روتين مريح وقت النوم

قم ببعض الأنشطة التي تساعدك على الاسترخاء مثل القراءة أو الاستحمام بماء دافئ أو الاستماع إلى موسيقى هادئة أو أصوات تساعد على النوم.

تحسين بيئة نومك

تأكد من أن المكان المحيط مظلم وهادئ وبارد، وفكر في استخدام جهاز الضوضاء البيضاء أو حتى سدادات الأذن إذا لزم الأمر.

الحد من أي تحفيزات

قبل النوم مباشرة، حاول تجنب أي منبهات مثل النيكوتين والكافيين والكحول لأنها يمكن أن تؤثر على النوم.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يساعد النشاط البدني على تحسين جودة النوم ولكن لا تشارك في أي تمارين شاقة بالقرب من وقت النوم.

إدارة التوتر

التوتر هو ما يُبقيك مستيقظًا طوال الليل وأنت تتقلب في سريرك. لذا، جرّب بعض تمارين التنفس العميق، مثل التنفس العميق، أو التأمل، أو اليوجا، لتعزيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

استشر أخصائي الرعاية الصحية

إذا كنت تعاني باستمرار من مشاكل في النوم أو تشعر بالتعب بشكل غير عادي أثناء النهار، فقد يكون هذا علامة على ضرورة استشارة الطبيب لاستبعاد أي اضطرابات نوم كامنة.

المصدر: timesnownews