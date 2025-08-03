وسائل إعلام إسرائيلية: احتجاجات وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

افادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود احتجاجات وسط تل أبيب ضد حكومة نتنياهو والمتظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا، مضيفة اعتقال شرطة الاحتلال لعددا من المتظاهرين ضد الحكومة بحسب أخبار عاجلة لقناة "القاهرة الاخبارية".



وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، استعدادها للتعامل بإيجابية مع أي طلب يقدمه الصليب الأحمر بشأن إدخال المواد الغذائية والأدوية إلى الرهائن في قطاع غزة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت الحركة: "لا نتعمد تجويع المحتجزين لكنهم يأكلون مما يأكل عموم الفلسطينيين ولن يحصلوا على امتياز خاص في ظل التجويع والحصار".

وتابعت: "نشترط فتح الممرات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم لمرور الغذاء والدواء لسكان غزة من أجل التجاوب مع طلبات الصليب الأحمر".

