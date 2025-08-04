قرار من النيابة بشأن مشاجرة الشرقية

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث في واقعة مشاجرة بين بعض الأشخاص ووجود مصابين بالشرقية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول شخص "مصاب بجرح بالرأس" ، وطرف ثان شقيق الأول "مالك مكتب عمالة ورحلات"، ونجله جميعهم مقيمين بذات الدائرة بسبب خلافات بينهم حول الميراث ، تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام "عصا وسلاح أبيض" وإحداث إصابته المشار إليها.

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبحوزتهما ("العصا ، السلاح الأبيض" المستخدمان فى الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



