إعلامي: أحمد حمدي يرحب بالتجديد للزمالك والحسم خلال أيام

كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف اللاعب أحمد حمدي من التجديد من نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن الساعات الماضية شهدت تحركًا من إدارة نادي الزمالك لفتح ملف تجديد عقد لاعب الوسط أحمد حمدي، حيث عقد مسؤولو القلعة البيضاء جلسة ودية مع اللاعب لمناقشة تفاصيل التجديد.

وأضاف الغندور، أنه بحسب مصدر داخل النادي، فإن أحمد حمدي أبدى ترحيبه الكبير بالاستمرار مع الزمالك، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره داخل القلعة البيضاء، خاصة بعد حصوله على ثقة الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا.

وأكمل، أنه من المنتظر أن يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من بعض التفاصيل الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد الجديد.

واختتم:"تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الزمالك لتأمين القوام الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".