مش هسامحهم.. رحمة حسن ترفض اعتذار العياده المتسببة في سقوط شعرها

رفضت الفنانة رحمة حسن اعتذار العيادة التي تسببت في أزمتها الصحية الأخيرة وسقوط شعرها، مؤكدة أنها لن تسامحهم أبدًا، وأن ما حدث معها هو انعدام كامل للضمير المهني.

وقالت رحمة، في بيان نشرته عبر حسابها على إنستجرام، إن العيادة تواصلت معها بعد نشرها منشور سابق كشفت فيه تفاصيل الكارثة، وأضافت: "أنا رديت عادي لأنى شخص كويس ومحترم، هما قالولي آسفين وطلبوا أروح العيادة، لكن دا مجرد كلام علشان مشتكيش".

وتابعت: "قالولي ليه مقولتيش، قلت إن بعت بعدها بأقل من شهر، وقلتم هتكلمونى، لكن محدش كلمنى، والدكتورة عملتلي نفس الحاجة تاني".

وشددت رحمة حسن على أنها لم تكن لتتعامل مع العيادة مجددًا بسبب افتقارهم للضمير المهني، وقالت بحسم: "مش هسامحهم أبدًا ولا هسامح الدكتورة، ولا هقبل الاعتذار.. لأن اعتذارهم مش هيرجع شعري".

ورغم الألم، عبّرت الفنانة عن أملها في وجود أطباء ذوي ضمير في مصر، موجهة الشكر للجمهور ومعتذرة عن عدم تواصلها مع الصحافة أو وسائل الإعلام، موضحة أن مشاركتها للتفاصيل كانت بدافع التوعية والشعور بالمسؤولية.