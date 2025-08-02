قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور
بفعل بيانات أمريكية| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
انتظام صرف معاشات شهر أغسطس 2025
إصابة الإعلامية داليا الخطيب في حادث سير بطريق العلمين وتهشم سيارتها
يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي
100 يوم صحة تقدم 27 مليون خدمة طبية في أقل من 3 أسابيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. أسباب الصلع بعد إصابة رحمة حسن به.. ما لا يعرفه الكثير عن سوزي الأردنية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد” عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

نشرة المرأة والمنوعات

البابايامضادة للسرطان ومفيدة للقلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول فاكهة البابايا يوميا؟

ياسمين الخطيببالأبيض.. ياسمين الخطيب بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور

أم سجدة فيديوهات غير لائقة وتشويه صورة المصريين… من هي أم سجدة بعد إلقاء القبض عليها؟

فيتامين د4 أنواع من الأدوية لا يجب تناولها مع مكملات فيتامين د.. تفاصيل 

جمال شعبانقسطرة طبيعية لا تعني قلبا سليما.. جمال شعبان يفجر مفاجأة

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف بعد أزمة وفاء عامرسيناريوهات مثيرة.. ليلى عبد اللطيف تشعل مواقع التواصل بسبب وفاء عامر

ملك قورةملك قورة تبهر متابعيها بملابسها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

أسباب وراء الإصابة بالصلع بعد إصابة الفنانة رحمة حسنرحمة حسن تكشف معاناتها من الصلع.. تعرف على أسباب حدوثه

سوزي الاردنيةمن المطرية وجابت 50% بالثانوية.. ما لا يعرفه الكثير عن سوزي الأردنية

سوزي الأردنية و أم مكة و أم سجدةبعد القبض على سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة.. خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات صدى البلد فاكهة البابايا أم سجدة مكملات فيتامين د جمال شعبان قسطرة طبيعية ليلى عبد اللطيف وفاء عامر ملك قورة رحمة حسن سوزي الأردنية أم مكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

سامسونج

«سامسونج S25 FE»| تسريب يكشف بطارية أصغر وتصميم أنحف.. هل بدأ سباق "الهاتف الأخف"؟

الذكاء الاصطناعي

Nvidia تجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية في سباق التكنولوجيا الكبرى

تسلا

تسلا تستطيع صيانة سيارتك من الفضاء ما عدا هذا العطل البسيط

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد