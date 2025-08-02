ملك قورة تبهر متابعيها بملابسها في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال الأستمتاع بالأجازة الصيفية.





إطلالة ملك قورة في أحدث جلسة تصوير

تألقت ملك قورة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالألوان المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية.





لم تبالغ ملك قورة في الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على بعض القطع البسيطة للغاية، ونالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، بدت ملك قورة بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.