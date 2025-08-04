مقاتلة أمريكية تعترض طائرة مدنية اخترقت منطقة حظر الطيران فوق نادي ترامب للحولف

اعترضت طائرات مقاتلة أمريكية، الأحد، طائرة مدنية دخلت دون تصريح إلى المجال الجوي المحظور فوق نادي ترامب الوطني للجولف في بيدمينستر، نيوجيرسي، حيث كان الرئيس دونالد ترامب متواجدا.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" أن الطائرة المدنية دخلت منطقة الحظر الجوي المؤقتة، مما دفع القوات الجوية إلى إرسال طائرات مقاتلة بسرعة لاعتراضها.

وبحسب بيان صادر عن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، استخدمت الطائرات العسكرية قنابل ضوئية لتحذير الطيار، الذي امتثل على الفور وخرج من المنطقة.

وأوضح البيان أن هذه القنابل قد تكون شوهدت من الأرض، لكنها احترقت بسرعة ولم تشكل أي تهديد للسلامة العامة.

الحادثة تعد الثانية من نوعها في ذات اليوم، وواحدة من خمس انتهاكات لمجال الحظر الجوي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتزداد وتيرة هذه الانتهاكات منذ تولي ترامب ولايته الثانية في يناير الماضي. ففي يوليو، اعترضت "نوراد" خمس طائرات في يوم واحد فوق بيدمينستر، كما وقعت حادثة مشابهة في مارس بالقرب من منتجع مارالاغو في فلوريدا.

ولم يصدر البيت الأبيض بيانا رسميا حول الحادثة حتى الآن، إلا أن جدول أعمال الرئيس أشار إلى تواجده في النادي وقت وقوع الاختراق، قبل عودته المرتقبة إلى العاصمة مساء الأحد.

وأكدت قيادة "نوراد" في بيانها على ضرورة التزام الطيارين بإشعارات الطيران (NOTAMs) الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، مشددة على أن احترام قيود المجال الجوي المحظور أمر إلزامي بغض النظر عن موقع الطيران أو نوع الطائرة.

ودعت القيادة طياري الطيران العام إلى التحقق من كافة تحديثات المجال الجوي قبل الإقلاع، خصوصًا عند الطيران قرب المناطق المحظورة، لتفادي حوادث الاعتراض التي قد تعرضهم للخطر.