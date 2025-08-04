الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لخدام كنيسة الراعي الصالح بالسويس

نظمت كنيسة الراعي الصالح، بالسويس، مؤتمرًا تكوينيًا لشباب وشابات، وخدام وخادمات الكنيسة، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية.

وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

وأقيمت فعاليات المؤتمر بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، بمشاركة الأب أرسانيوس يوسف، راعي الكنيسة، وذلك يومي الأول، والثاني من أغسطس الجاري.

وألقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، المحاضرة الأولى للمؤتمر بعنوان "دارسة الكتاب المقدس في سفر الرؤيا".

كذلك، قدم الأب فرنسيس وجدي، نائب راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، المحاضرة الختامية للمؤتمر حول “الذكاء الاصطناعي”.