قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم بلجان الشرقية في انتخابات الشيوخ 2025| صور
إقبال كثيف على لجان انتخابات مجلس الشيوخ في القاهرة للإدلاء بالأصوات
وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدرسة رشيد في مصر الجديدة|صور
مدبولى: الدولة حرصت على اتخاذ مختلف التدابير لسير العملية الانتخابية في مناخ آمن
مزمار بلدي يستقبل الناخبين قبل فتح لجان الشيوخ في 15 مايو
رئيس الوزراء يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشيخ زايد
استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025
فتح مراكز الاقتراع فى انتخابات مجلس الشيوخ بلجان الحسينية بمحافظة الشرقية
بنداري: ننسق مع أجهزة الدولة لضمان سير انتخابات «الشيوخ» بانتظام
انتشال جثث العمال الخمسة المفقودين إثر انهيار نفق داخل أكبر منجم نحاس في العالم
انتخابات الشيوخ..الرئيس السيسي يدلي بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة
الوزير: استثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه في النقل وتشغيل 5700 مصنع جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت الأسواق المصرية اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الأسماك والجمبري عند مستوياتها المعلنة وفقًا لآخر تحديث حيث سجلت الأصناف النيلية والبحرية تفاوتًا في الأسعار بحسب النوع والجودة.


 

وجاءت أسعار الأسماك النيلية على النحو التالي:

البلطي نمرة 1 نحو 85 جنيهًا للكيلو

البلطي نمرة 2 نحو 80 جنيهًا للكيلو

البلطي الأسواني 80 جنيهًا للكيلو

فيليه البلطي 275 جنيهًا للكيلو

القشر البياض 270 جنيهًا للكيلو

البياض البلدي 240 جنيهًا للكيلو

البياض الخليجي 110 جنيهات للكيلو

القراميط أو الشيلان 70 جنيهًا للكيلو

الثعابين 600 جنيه للكيلو


 

أما أسعار الأسماك البحرية فجاءت كالتالي

المكرونة السويسي 180 جنيهًا للكيلو

المكرونة المجمدة 60 جنيهًا للكيلو

السبيط والكاليماري والسابيا 330 جنيهًا للكيلو

القرش 150 جنيهًا للكيلو

الحدادي 50 جنيهًا للكيلو

الكابوريا 180 جنيهًا للكيلو

المرجان نمرة 2 نحو 240 جنيهًا للكيلو

المرجان 60 جنيهًا للكيلو


 

وفيما يخص أسعار الجمبري والبربون والبوري جاءت كما يلي

البربون نمرة 2 نحو 640 جنيهًا للكيلو

الجمبري نمرة 2 المجمد 475 جنيهًا للكيلو

الجمبري نمرة 3 نحو 410 جنيهات للكيلو

البوري نمرة 1 نحو 220 جنيهًا للكيلو

البوري نمرة 2 نحو 120 جنيهًا للكيلو


 كما سجلت بعض الأصناف الأخرى أسعارًا متفاوتة حيث بلغ سعر مازيا أو كشر 350 جنيهًا للكيلو والشعور 300 جنيهًا والوقار 350 جنيهًا والقاروص أو اللوت 350 جنيهًا بينما سجل السردين المجمد 80 جنيهًا للكيلو والماكريلالمجمد 160 جنيهًا للكيلو.


 

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الأسماك والجمبري مع توافر المعروض وتنوع الأصناف بما يلبياحتياجات المستهلكين خلال الأسبوع الجاري.

اسعار الاسماك البطي البوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أم مكة" و"أم سجدة"

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

شاكر محظور

قرار عاجل ضد مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

الإفتاء

ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

البيض والفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

بالصور

فرحهم قلب الدنيا .. صور ابن شقيق إلهام شاهين وزوجته قبل الانفصال

محمود شاهين
محمود شاهين
محمود شاهين

دهب ودولارات وبلاغات.. من هي ليلى الشبح التي أشعلت السوشيال ميديا؟

ليلي الشبح
ليلي الشبح
ليلي الشبح

ياسمين الخطيب تثير الجدل رفقة والدتها

هياسمسن الخطيب
هياسمسن الخطيب
هياسمسن الخطيب

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد