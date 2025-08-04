6 أغسطس موعد تدريب معلمي الدراسات الاجتماعية على منهج ابتدائي الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد تدريبات لمعلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية حول المنهج المطور الجديد لمادة الدراسات الاجتماعية لصفوف الحلقة الابتدائية من يوم 6 أغسطس 2025 حتى 10 أغسطس 2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هذا يأتي في إطار استخدام افضل الممارسات التعليمية من أجل تجسين جودة التعليم وتعزيز نتائج التلاميذ وخلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن هذه التدريبات يتم عقدها عبر الفيديو كونفرانس بحضور المعلمين المستهدفين وكل من مدير إدارة التعليم الابتدائي في المديرية التعليمية ، وموجه عام الدراسات الاجتماعية في المديرية التعليمية ورؤساء اقسام التعليم الابتدائي بالادارات التعليمية والموجهين الأوائل وموجهي الدراسات الاجتماعية بالادارات التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول مواعيد التدريبات مؤكدة أنه كالتالي :

6 أغسطس 2025 : معلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي من 10 لـ 12 صباحا

7 أغسطس 2025 : معلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي من 10 لـ 12 صباحا

10 أغسطس 2025 : معلمي ومعلمات الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي من 10 لـ 12 صباحا



وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل بجدية على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية

تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن الدراسات التي أجريت مؤخرًا كشفت عن وجود نسبة من الطلاب يعانون من صعوبات في (القرائية)، كما أظهرت أن بعض أجزاء المناهج تتسم بالتعقيد، موضحا أن الوزارة تعمل بجدية على تطوير المناهج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ويراعي الفروق الفردية.

مناهج جديدة وطنية تملكها وزارة التربية والتعليم حصرياً

وأوضح الوزير أنه تم إعداد مناهج جديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والمصرية، إلى جانب دور نشر وطنية، مؤكدًا أن هذه المناهج الجديدة وطنية بالكامل وتملكها حصريًا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.