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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المفوض التجاري الأمريكي يستبعد خفض الرسوم التي أعلنها ترامب

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، يوم الأحد 3 أغسطس إن من المرجح أن تبقى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي على عشرات الدول كما هي بدلاً من خفضها في إطار المفاوضات المستمرة.

وقبيل الموعد النهائي يوم الجمعة، أظهر أمر تنفيذي رئاسي أن ترامب حدد معدلات تتضمن رسوماً جمركية 35 بالمئة على سلع كثيرة من كندا، و50% للبرازيل، و25% للهند، و20% لتايوان، و39% لسويسرا.

وفي المحادثات التجارية منذ عودة ترامب إلى منصبه، خفض البيت الأبيض بعض الرسوم عن المستويات التي جرى الإعلان عنها في البداية، بما في ذلك خفض الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي إلى النصف تقريباً في إطار اتفاق أبرم الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال غرير في تصريحات لشبكة سي بي إس، الأحد، إن هذا لن يكون هو الحال في الجولة الأحدث من الرسوم الجمركية.

وأضاف "يتحدد الكثير من هذه الرسوم وفقاً للاتفاقات. بعض هذه الصفقات معلن وبعضها غير معلن والبعض الآخر يعتمد على مستوى العجز أو الفائض التجاري الذي قد يكون لدينا مع البلد... معدلات الرسوم الجمركية هذه ستظل ثابتة إلى حد كبير".

امريكا التجاري البيت الابيض

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