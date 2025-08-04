دور المنظمة المصرية لحقوق الإنسان داخل غرفة متابعة الانتخابات.. تفاصيل

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة هي أكثر المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وبدأت أعمال المراقبة مبكرا منذ عام 1985، كما أنها أكثر المنظمات العاملة التي لها خبرة ودراية بعملية المتابعة والمراقبة بالعملية الإنتخابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة تقدمها قناة “صدي البلد”، أن منظمات المجتمع المدني ظلت تناضل إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة من أن يكون هناك رقابة ومتابعة وتواصل مع مؤسسات الدولة لمتابعة الإنتخابات.

وتابع: “هناك نشاط غير مسبوق أمام كافة اللجان، وهناك عدد كبير من التابعين على مستوي الجمهورية، يقدر بحوالي 365 متابعا، يبلغونا منذ الصباح الباكر بالإستعدادت الكبيرة بتأمين المقرات لبداية فتح اللجان لتجهيز أماكن لكبار السن وراحة المواطنين”.