دراسة الكتاب المقدس.. مؤتمر شباب ثانوي 2025 بأسقفية الشباب

نظمت لجنة خدمة ثانوي بأسقفية الشباب، مؤتمرين لشباب ثانوي، تحت عنوان "جالاكسي" في بيت "القديس مار مرقس الرسول" للمؤتمرات بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية.

تضمن المؤتمر الأول، محاضرات في الموضوعات التالية:

١- "كُن نسر" وألقاها نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة.

٢- "نور العالم" وألقاها الأب القمص يوسف سمير كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالظاهر.

٣- "سيّد ولّا عبد" وألقاها الخادم چون أنطون الخادم بأسقفية الشباب.

مجمع نيقية

وتضمن المؤتمر أيضًا دراسة لمجمع نيقية، ودرس كتاب حول "شخصية إرميا النبي"، ومجموعات عمل عن "كواكب في مرحلة شباب ثانوي"، وورش عمل عن استخدام تطبيق canva، ومسابقات ترفيهية.

بينما شمل المؤتمر الثاني، محاضرات في الموضوعات التالية:

١- "الصلاة كقوة" و"كُن نسر" وألقاهما نيافة الأنبا رافائيل.

٢- "المشاعر وازاي أتعامل معاها" وألقاها الأب القس اسحق صبري كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا باخوميوس بالعصافرة بالإسكندرية.

٣- "الإنجيل دليلك" وألقاها الأب القس برنابا القمص روفائيل كاهن كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بالعجمي بالإسكندرية.

كما شمل المؤتمر أيضًا، درس كتاب عن "مدن الملجأ" و"شخصية إرميا النبي"، ومجموعات عمل عن "كيفية اتخاذ القرار" و"شغل وقت الفراغ والتغلب على التوهان والتوتر"، وكرنڤال تثقيفي عن "مجمع نيقية"، وورش عمل في مجالات: تعليم التصوير والكمبيوتر واستخدام تطبيق canva، وأشغال يدوية.

هذا وشارك في المؤتمرين ما يقرب من ٤٥٠ شاب وشابة من مختلف إيبارشيات الجمهورية.